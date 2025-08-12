Aaj Ka Mausam, 12 August 2025: देशभर में कैसा रहेगा आज का मौसम? दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, उत्तराखंड-हिमाचल में 7 दिन का अलर्ट

Photo- @Indiametdept

आज का मौसम, 12 अगस्त 2025: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह से शुरू हुई तेज बारिश ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. कई जगहों पर पानी भरने से सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई. मौसम विभाग ने आज, 12 अगस्त को दिन में आंशिक रूप से बादल रहने और शाम से रात तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं. वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक कई इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी जिलों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है. इसके अलावा, 13 से 17 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और तेलंगाना में भी बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है.

खासतौर पर तेलंगाना में 14 और 15 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है.

ये भी पढें: Uttarakhand Rains: केदारनाथ यात्रा तीन दिन के लिए रोकी गई, उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट,

भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान

यूपी-बिहार में कैसा रहेगा आज का मौसम?

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिलों के लिए गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, पूर्वांचल में 11 से 13 अगस्त के बीच तेज बारिश के आसार हैं. बिहार के उत्तरी जिलों — किशनगंज, मधुबनी और पूर्णिया में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. नेपाल सीमा के पास हो रही भारी बारिश से गंडक, कोसी और गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं.

एमपी में भी बारिश का चेतावनी जारी

मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है. इनमें नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, रीवा, सतना, डिंडौरी, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया शामिल हैं. 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

मौसम अपडेट पर बनाए रखें नजर

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, नदियों और नालों के पास ना जाएं और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें. प्रशासन ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.