Odisha Heatwave Alert: ओडिशा में भी गर्मी बढ़ी, अगले 6-7 दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी, IMD ने लोगों से की सावधानी बरतने की ये अपील; VIDEO

Odisha Heatwave Alert: देशभर में मार्च महीने में ही भीषण गर्मी का असर दिखने लगा है, जिससे लोगों के पसीने अभी से छूटने लगे हैं. मार्च महीने की गर्मी का असर ओडिशा में भी दिखने लगा है. प्रदेश में जारी भीषण गर्मी को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हीटवेव का अलर्ट जारी (Heatwave Alert) करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की हैं.

भुवनेश्वर स्थित IMD की निदेशक, मणोर्मा महांती (Director Manorama Mohanty) ने शुक्रवार, 14 मार्च को मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 24 घंटों में झारसुगुड़ा और संबलपुर जिलों में पड़ रहे गामी को लेकर हीटवेव की स्थिति बनी रही है. इस स्थिति को देखते हुए ओडिशा के विभिन्न जिलों के लिए अगले 6-7 दिनों के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है. उन्होंने बताया कि गर्मी बड़ने की वजह से झारसुगुड़ा, भद्रक, संबलपुर, हीराकुद, बारिपदा, बलांगीर और टिटलागढ़ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है. यह भी पढ़े: Mumbai Heatwave Alert: मुंबई में गर्मी बढ़ने से बढ़ा तापमान, मार्च महीने में ही लोगों के छूटने लगे पसीने; हीटवेव को लेकर जारी है अलर्ट

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: IMD Bhubaneswar Director Manorama Mohanty says, "In the last 24 hours, Baripada, Jharsuguda, and Sambalpur, and Hirakud districts have seen heat wave conditions. Temperatures of more than 40 degrees Celsius are reported in Jharsuguda, Bhadrak,… pic.twitter.com/ge4yRNy28k

— ANI (@ANI) March 14, 2025