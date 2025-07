Fact Check: ईरान से हजारों भारतीय नागरिकों को निकाला जा रहा है? जानिए वायरल दावे का असली सच

Fact Check: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है कि ईरान हर दिन करीब 35,000 अप्रवासियों को देश से निकाल रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. इस पर कई लोग चिंता जता रहे हैं, लेकिन जब इस दावे की पड़ताल की गई तो हकीकत कुछ और ही निकली. दावे के मुताबिक ईरान ने बड़े पैमाने पर प्रवासियों को वापस भेजना शुरू कर दिया है और हर दिन अफगान और भारतीय नागरिकों समेत 35,000 प्रवासियों को वापस भेजा जा रहा है. इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है. जांच करने पर पता चला कि यह दावा आधा सच और आधा झूठ है.

Iran is deporting up to 35,000 immigrants per day, including significant numbers of Indian and Afghan nationals. pic.twitter.com/aT2v3jvhZe

— Mr. Cool Boy (@Mr_CoolBoy1) July 5, 2025