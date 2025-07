ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट को कंडोम जैसे कवर में लपेटा! केरल सरकार का अनोखा कैंपेन, एड्स और यौन संक्रमित रोगों से बचाव का दिया संदेश

Photo- @Advaidism/X

Kerala AIDS Awareness Campaign: केरल राज्य एड्स नियंत्रण समिति (KSACS) ने एड्स और यौन संक्रमित रोगों (STI) को लेकर ऐसा विज्ञापन तैयार किया है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है. इस कैंपेन में दुनिया के सबसे हाईटेक लड़ाकू विमान F-35 को एक कंडोम जैसे कवर में लपेटा गया दिखाया गया है. साथ में लिखा है, "Stealthy? Still Need Protection!" यानी "चाहे छुपा हो, फिर भी सुरक्षा जरूरी है." यह संदेश साफ है कि चाहे आप कितने भी स्मार्ट, स्टाइलिश या 'स्टील्थी' क्यों न हों, यौन सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकते. यह विज्ञापन ऐसे समय पर आया है जब F-35 कई घटनाओं की वजह से चर्चा में रहा है.

जनवरी 2025 में अलास्का में एक F-35 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, और जून 2025 में एक ब्रिटिश F-35 ने केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी.

F-35 फाइटर जेट बना एड्स जागरूकता का चेहरा

क्यों खास है यह कैंपेन?

F-35 जेट को आमतौर पर अमेरिका और नाटो देशों की सैन्य ताकत के रूप में देखा जाता है. लेकिन केरल सरकार ने इस 'हाई-टेक' छवि का इस्तेमाल करके एक गंभीर विषय HIV और STI से बचाव को बेहद रचनात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाया है. F-35 की छवि के साथ पारदर्शी कंडोम दिखाना न सिर्फ ध्यान खींचता है, बल्कि यह मजाकिया होने के साथ-साथ बहुत दमदार संदेश भी देता है.

केरल ने क्यों चलाया ये अनोखा कैंपेन

केरल की 93.91% साक्षरता दर और वहां की जागरूक जनता ऐसे अभियानों के लिए तैयार रहती है. राज्य की हेल्थ एजेंसियां STI और HIV जैसे मुद्दों को लेकर पहले भी कई इन्नोवेटिव कैंपेन चला चुकी हैं, लेकिन यह कैंपेन पूरी तरह से 'आउट ऑफ द बॉक्स' है.

क्या कहता है रिसर्च?

2023 के CDC अध्ययन के अनुसार, अगर कंडोम को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो HIV संक्रमण का खतरा 80 से 90% तक कम किया जा सकता है. इस विज्ञापन का यही मकसद है—लोगों को यह याद दिलाना कि 'स्मार्टनेस' से ज्यादा जरूरी 'सेफ्टी' है.

इस तरह के अभियान यह साबित करते हैं कि गंभीर विषयों को भी हल्के-फुल्के और इनोवेटिव अंदाज में पेश कर लोगों तक सही संदेश पहुंचाया जा सकता है.