UP: गाजियाबाद में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, मासूम बच्चे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल; Video

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां मंगलवार को एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से मां-बेटा उसके मलबे में दब गए. इस हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि जिस इमारत की दीवार गिरी, वह एक अवैध गोदाम था, जहां भारी टाइल्स को बिना किसी ठोस सहारे के रखा गया था. इसी वजह से दीवार कमजोर हो गई और अचानक भरभरा कर गिर गई.

स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के लिए लापरवाह अधिकारियों और भू-माफियाओं को दोषी ठहराया. समाचार एजेंसी आईएएनएस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में घटना के बाद की स्थिति को दिखाया गया है, जिसमें साइट पर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है.

Ghaziabad, Uttar Pradesh: A wall collapse in an under-construction building buried a mother and son. The son died, while the mother is critical. The illegal warehouse stored heavy tiles without support, causing the collapse. Locals blame land mafias and lack of municipal… pic.twitter.com/qm2fXLVgn8

