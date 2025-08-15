Dahi Handi 2025 Wishes: दही हांडी के इन शानदार हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings को भेजकर दें शुभकामनाएं

दही हांडी 2025 (Photo Credits: File Image)

Dahi Handi 2025 Wishes in Hindi: ‘गोविंदा आला रे… आला…’ गोपाला काला यानी दही हांडी (Dahi Handi) का यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण (Bhagwan Shri Krishna) की बाल लीलाओं का जश्न मनाता है. दही हांडी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami) का एक महत्वपूर्ण और उत्साहपूर्ण हिस्सा है, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और भारत के कुछ अन्य हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह परंपरा भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, विशेष रूप से उनकी माखन चोरी की शरारतों से प्रेरित है. जब वे गोकुल में माखन और दही चुराने के लिए गोपियों के घरों में सेंध लगाते थे. गोपियां मटकियों को ऊंचाई पर लटकाकर माखन को बचाने की कोशिश करती थीं, लेकिन श्रीकृष्ण और उनके सखा पिरामिड बनाकर मटकियों तक पहुंच जाते थे. भगवान श्रीकृष्ण की चंचलता, भक्ति और समुदायिक एकता को दर्शाने वाले इस उत्सव को इस साल 16 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है.

दही हांडी सामुदायिक एकता और सहयोग का प्रतीक है, क्योंकि गोविंदा पथक इस दिन मानव पिरामिड बनाकर मटकियां फोड़ते हैं. यह उत्सव युवाओं में जोश, साहस और समन्वय को बढ़ावा देता है. यह सामाजिक समरसता और उत्सव के माहौल को प्रोत्साहित करता है, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं. अवसर पर आप इन शानदार हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए दही हांडी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- दही की हांडी, बारिश की फुहार,

माखन चुराने आए नंदलाल,

मुबारक हो आप सबको,

दही हांडी का ये त्योहार.

दही हांडी की शुभकामनाएं

2- नटखट-नटखट माखन चोर, खींच सबको अपनी ओर,

गलियों में अब मच गया शोर, बांसुरी बजाए नंदकिशोर,

यशोदा मैया का दुलारा, गोकुल का यह कृष्‍ण प्‍यारा,

उनके जन्‍म की खुशी मनाओ, झूम-झूम कर नाचो-गाओ…

दही हांडी की शुभकामनाएं

3- राधे जी का प्रेम, मुरली की मिठास,

माखन का स्वाद, गोपियों का रास,

इन्ही से मिलकर बनता है,

दही हांडी का दिन खास…

दही हांडी की शुभकामनाएं

4- माखन चोर नंदकिशोर,

बांधी जिसने प्रीत की डोर,

हरे कृष्‍ण, हरे मुरारी,

पूजती जिन्‍हें दुनिया सारी,

आओ उनके गुण गाएं…

सब मिलके दही हांडी मनाएं…

दही हांडी की शुभकामनाएं

5- देखो फिर जन्‍माष्‍टमी आई है,

माखन की हांडी ने फिर मिठास बढ़ाई,

कान्‍हा की लीला है सबसे प्‍यारी,

वो दें तुम्‍हें दुनिया भर की खुशियां सारी…

दही हांडी की शुभकामनाएं

दही-हांडी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और इसे विभिन्न सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के साथ जोड़ा जाता है. बॉलीवुड गीतों जैसे ‘मच गया शोर सारी नगरी में’ और ‘शोर मच गया शोर’ ने इस उत्सव को और लोकप्रिय बनाया है. यह परंपरा मध्यकाल में महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुई, खासकर मराठा साम्राज्य के दौरान और धीरे-धीरे यह जन्माष्टमी का अभिन्न हिस्सा बन गई. आधुनिक समय में दही हांडी एक प्रतिस्पर्धी आयोजन बन गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर पुरस्कार और सार्वजनिक भागीदारी शामिल होती है.