Gonda: ये खेत नहीं जिला हॉस्पिटल है! कीचड़ और पानी से मरीज को स्ट्रेचर पर निकालने को मजबूर परिजन, गोंडा का VIDEO आया सामने

गोंडा, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्कूलों और स्वास्थ सेवाओं का हाल काफी बुरा है. मंच से दावें तो बड़े बड़े किए जाते है, लेकिन जमीनी हकीकत काफी अलग है. गोंडा जिले के झंझरी ब्लॉक के जिला हॉस्पिटल का हाल काफी खराब है. जगह जगह पर पानी और कीचड़ भरा होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हॉस्पिटल से एक वीडियो सामने आया है, जिसको देखने के बाद लोगों ने काफी रोष जताया है. यहांपर एक मरीज जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और एक महिला, एक बच्चा और एक शख्स उस स्ट्रेचर को खींच रहे है.

गोंडा जिले के हॉस्पिटल का हाल

मरीजों और परिजनों को परेशानी

महिला के मुताबिक़ उनके बेटे का पैर टूटने के बाद प्लास्टर किया गया था. बाहर निकलते समय स्ट्रेचर को गहरे कीचड़ से होकर ले जाना पड़ा, जिससे न केवल असुविधा हुई बल्कि मरीज के लिए खतरा भी बढ़ गया.

प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

इलाके के लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने जलनिकासी की व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया.हर बार बारिश के बाद पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, लेकिन समाधान के लिए कोई स्थायी योजना नहीं बनाई गई है.स्थानीय निवासी और अस्पताल में आने वाले लोग प्रशासन से जल्द से जल्द जलभराव की समस्या खत्म करने और साफ-सफाई की व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं, ताकि मरीजों को इलाज के साथ-साथ सफर में भी राहत मिल सके.