Mumbai Local Train Update: मुंबई के यात्रियों के लिए खुशखबरी! सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर दौड़ेगी 238 नई AC लोकल ट्रेनें, सफर होगा आसान

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo Credits File Image)

Mumbai Local Train Update: मुंबई के यात्रियों और भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे पर 238 नयी एसी ट्रेनें चलाई जाएगी. मुंबई रेलवे विकास निगम द्वारा यह योजना मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP)–3 और 3A के तहत लागू की जा रही है, जिस पर लगभग 19,293 करोड़ रुपये खर्च होंगे.इन नई एसी लोकल ट्रेनों में आरामदायक गद्देदार सीटें, मेट्रो की तरह हर सीट के पास मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, अत्याधुनिक व ज्यादा क्षमता वाली HVAC प्रणाली, और भीड़ के अनुसार तापमान स्वतः नियंत्रित करने की सुविधा होगी.

बढ़ी हुई विद्युत क्षमता के चलते ये ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा.ये भी पढ़े:Mumbai Local Train Update: यात्रियों के लिए खुशखबरी! बदलापुर से पनवेल के लिए लोकल ट्रेन होगी शुरू, जाने पूरी डिटेल्स

खरीद और संचालन की योजना

MUTP–3 के तहत 47 और MUTP–3A के तहत 191 लोकल ट्रेनों की खरीद का प्रस्ताव है.इनमें 12 डिब्बों और 15 डिब्बों वाली ट्रेनों के विकल्प होंगे, जिन्हें भीड़ के हिसाब से चलाया जा सकेगा.टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांट्रेक्टर तय करने में 3 से 6 महीने का समय लगेगा, जबकि पहली नमूना ट्रेन दो साल में तैयार होकर परीक्षण के लिए उपलब्ध होगी.

नए कारशेड का निर्माण

इस परियोजना के तहत दो नए EMU कारशेड बनाए जाएंगे—मध्य रेलवे के लिए भिवपुरी में और पश्चिम रेलवे के लिए वाणगांव में, खास बात यह है कि जिस कंपनी को ट्रेन बनाने का ठेका मिलेगा, वही इन कारशेड का निर्माण और संचालन भी करेगी, जिससे रखरखाव की दक्षता बढ़ेगी.

मुंबईकरों के लिए राहत और बेहतर यात्रा अनुभव

विशेषज्ञों का मानना है कि ये नई एसी लोकल ट्रेनें न सिर्फ यात्रियों को आराम और सुरक्षा प्रदान करेंगी, बल्कि यात्रा की रफ्तार भी बढ़ाएंगी. इससे रोजाना की भीड़-भाड़ से निजात मिलेगी और मुंबई की उपनगरीय रेल सेवा को वैश्विक स्तर का दर्जा मिलेगा.