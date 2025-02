Nashik Road Accident Video: महाराष्ट्र के नासिक में तेज रफ्तार कंटेनर का कहर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक की मौत, 21 लोग जख्मी

Nashik Road Accident: महाराष्ट्र के नासिक जिले के चांदवड इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार कंटेनर के अनियंत्रित होने के कारण उसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए हैं. हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई है.

टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और यातायात प्रभावित हुआ. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया, क्योंकि गाड़ियों की टक्कर की वजह से सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था. यह भी पढ़े: Gujarat Road Accident: कच्छ में बस-ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, छह लोगों की मौके पर मौत, 20 अन्य घायल

