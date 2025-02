Jammu Kashmir Car Accident: जम्मू-कश्मीर में सड़क हादसा, पुंछ जिले में लोगों से सवार कार नदी में गिरी, 7 घायल, देखें रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो

Jammu Kashmir Car Accident: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार शाम सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार से जा रही एक कार सड़क से उतरकर पुंछ नदी में गिर गई, जिससे सात लोग घायल हो गए. इस हादसे में अन्य लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद से तलाशी अभियान जारी है.

पुंछ के एसएसपी शफकत हुसैन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे कार के नदी में गिरने की सूचना मिली. सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया. नदी से सात घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. अब यह पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है कि कार में और यात्री थे या नहीं. यह भी पढ़े: Sanjay Rathore Car Accident: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय राठौड़ की गाड़ी का यवतमाल में एक्सीडेंट, बाल, बाल बचे! ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी; VIDEO

#WATCH | Poonch, J&K | Seven were injured after a car fell into the Poonch river near Kalai village. A police team headed by SSP Poonch, along with SDRF teams, carried out the rescue operation. The search operations for the rescue of the remaining are underway: SSP Poonch

