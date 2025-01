VIDEO: 10वीं के छात्र की बेरहमी से लड़कों ने की पिटाई, बेल्ट और चप्पलों से की मारपीट, ग्वालियर का वीडियो आया सामने

ग्वालियर, मध्य प्रदेश: छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों में मारपीट हो जाती है . स्कूली और नाबालिग छात्र भी इसमें पीछे नहीं है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जहांपर एक 10वीं के छात्र के साथ जमकर मारपीट की गई. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर के डबरा तहसील की बताई जा रही है. डबरा देहात थाना अंतर्गत 18 बीघा दर्शन कॉलोनी की यह घटना है.

इस वीडियो में देख सकते है कि चार लड़के एक लड़के की जमकर चप्पलों से और बेल्ट से उसकी पिटाई कर रहे है. बताया जा रहा है की इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने चार नाबालिग को हिरासत में लिया है. छात्र की पिटाई आपसी विवाद के कारण हुई है.इस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर@FreePressMP के नाम से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Shocking! केश खींचकर टीचर ने की छात्र की बेरहमी से पिटाई, हैरान करने वाला वीडियो हुआ वायरल (Watch Video)

छात्र की बेरहमी से पिटाई

#WATCH | #Gwalior: Minor Boy Hit With Belts, Slippers Over Claims Of Talking To Accused's Sister#MadhyaPradesh #MPNews pic.twitter.com/Eujhqf2Sit

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) January 27, 2025