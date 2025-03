Dhananjay Munde Resigns: संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे की गई कुर्सी, विरोध के बीच देना पड़ा इस्तीफा

Dhananjay Munde Resigns: बीड के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड (Santosh Deshmukh Murder) मामले में विपक्ष के विरोध बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे ने आज मंगलवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार कर लिया है. इस्तीफा स्वीकार करने के बाद विधानसभा में सीएम फडणवीस इसके बारे में अधिकारिक रूप से घोषणा की. सीएम फडणवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा.

वहीं इससे पहले धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड को सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में आरोपी बनाए जाने की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिये कहा है. जिसके कुछ ही समय बाद धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा सीएम को सौंप दिया. यह भी पढ़े: Beed Sarpanch Murder Case: महाराष्ट्र के बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की जांच एसआईटी को सौंपी गई

#WATCH | Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "Maharashtra Minister Dhananjay Munde has tendered his resignation today. I have accepted the resignation and sent it to the Governor for further course of action." https://t.co/S8YYzZxr7D pic.twitter.com/DpxcIUWsrZ

