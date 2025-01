Devoleena Bhattacharjee Introduces Son Joy: देवोलीना भट्टाचार्जी ने किया बेटे के नाम का खुलासा, तस्वीरों में दिखा ‘Joy’ (View Pics)

Devoleena Bhattacharjee (Phot Credits: Instagram)

Devoleena Bhattacharjee Introduces Son Joy: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और ‘गोपी बहू’ के नाम से मशहूर देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपने बेटे की झलक फैंस के साथ शेयर की है. 18 दिसंबर को मां बनने वाली देवोलीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनके पति और बेटा भी नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि एक्ट्रेस ने अपने बेटे का नाम भी रिवील कर दिया है. Devoleena Bhattacharjee ने स्विमसूट पहनकर दिखाई दिलकश अदा, शेयर की Hot Photos

देवोलीना ने अपने बेटे का नाम ‘Joy’ रखा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “Our hearts are overflowing as we welcome our newest family member. Meet JOY, our bundle of happiness!” इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और फैंस से ढेरों बधाइयां भी मिल रही हैं.

देवोलीना ने बेटे का नाम किया रिवील:

फोटो में देवोलीना ने ट्रेडिशनल साड़ी पहनी हुई है, माथे पर चंदन लगा रखा है और उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है. उनके पति भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, जो अपने बेटे को प्यार से निहार रहे हैं. देवोलीना की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस समेत टीवी इंडस्ट्री के उनके करीबी दोस्त उन्हें मां बनने की ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं.