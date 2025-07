IND vs PAK WCL 2025 Semi Final: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला नहीं हुआ तो किस टीम को होगा नुकसान, कौन खेलेगा फाइनल मैच

India Champions(Photo Credit: X Formerly

Pakistan Champions vs India Champions, 1st Semi Final, World Championship of Legends 2025: चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL 2025) अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हैं. पॉइंट्स टेबल के मुताबिक टॉप चार टीमों ने अंतिम चार में जगह बना ली है. पहला सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया चैंपियंस (India Champions) और पाकिस्तान चैंपियंस (Pakistan Champions) के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका चैंपियंस (South Africa Champions) का सामना ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस (Australia Champions) से होगा. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें लीग चरण में ही बाहर हो गई हैं. डब्लूसीएल 2025 का दूसरा सीजन 18 जुलाई से 2 अगस्त तक इंग्लैंड के चार अलग-अलग मैदानों पर खेला जा रहा है. इंडिया चैंपियंस ने 29 जुलाई को वेस्टइंडीज चैंपियंस को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. यह भी पढ़ें: Team India Test Stats At Kennington Oval: केनिंगटन ओवल में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें हैरान कर देने वाले आकंड़ें

इसके साथ ही टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान विवाद एक बार फिर सामने खड़ा हो गया है. लीग स्टेज में तो ये मैच हो नहीं पाया था. वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैपियंस की टीमों के बीच 31 मई को तय था, जो अब नहीं खेला जा सकेगा.

दरअसल, दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी इस मैच का बहिष्कार करना चाहते हैं. युवराज सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम में हरभजन सिंह, इरफान पठान, शिखर धवन और सुरेश रैना जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैंअगर ये मुकाबला नहीं होता है तो किस टीम का फायदा होगा. ये समझना जरूरी है.

पाकिस्तान को मिल जाएगा वॉकओवर

इंडिया चैंपियंस ने अगर मैच खेलने से मना किया तो नियमों के अनुसार पाकिस्तान चैंपियंस को वॉकओवर मिल जाएगा. वैसे तो ये आईसीसी का नियम है, लेकिन क्या ऐसा ही होगा, ये देखना होगा. लीग चरण का मैच छोड़ने से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर इस मैच को खेलने से इन्कार किया गया तो इंडिया चैंपियंस की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ​बिना खेले ही सीधे फाइनल में चली जाएगी.

सेमीफाइनल लाइनअप तय

डब्लूसीएल 2025 के सेमीफाइनल में अब हाई-वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलेंगे. इंडिया चैंपियंस का सामना ग्रुप स्टेज में टॉप पर रही पाकिस्तान चैंपियंस से होगा. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम ने पांच मुकाबलों में से चार मैच जीतकर नौ पॉइंट हासिल किए. वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका चैंपियंस का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस से होगा. साउथ अफ्रीका 8 पॉइंट के साथ टेबल में दूसरे पायदान पर रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया पांच पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर रही.

गौरतलब है कि डब्लूसीएल 2025 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले एक ही दिन और एक ही मैदान 31 जुलाई को एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेले जाएंगे. इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 2 अगस्त को बर्मिंघम में खेला जाएगा.

डब्लूसीएल 2025 सेमीफाइनल शेड्यूल (एजबेस्टन, बर्मिंघम)

सेमीफाइनल-1: इंडिया चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस, 31 जुलाई, शाम 5 बजे (IST)

सेमीफाइनल-2: साउथ अफ्रीका चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, 31 जुलाई, रात 9 बजे (IST).

युवराज सिंह की कप्तानी में खेल रही इंडिया चैंपियंस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) के पहले संस्करण यानी WCL 2024 का खिताब अपने नाम किया था. इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था.

नोट: चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के सेमीफाइनल मुकाबले का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.