Holi 2025: मथुरा में होली की धूम, वृंदावन के प्रेम मंदिर और कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं ने जमकर उडाए गुलाल; देखें VIDEO

देशभर में रंगों का त्योहार होली की धूम मची हुई है. लोग सुबह से ही एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेल रहे हैं. होली की धूम उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर और कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के बाहर भी देखी गई, जहां मंदिर के बाहर श्रद्धालु इकट्ठा होकर एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेल रहे थे. मथुरा मे होली खेलने का यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहेगा.

कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के बाहर भी श्रद्धालुओं ने खेली होली

वहीं, मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के बाहर भी होली का उत्साह देखने को मिला, श्रद्धालु इस धार्मिक स्थल पर एकत्रित होकर रंगों और गुलाल के साथ होली का पर्व मनाते हुए नजर आए। इस मौके पर भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ-साथ पारंपरिक होली गीतों की धुन पर रंगों की मस्ती का आनंद लिया.

#WATCH | Mathura, UP: Devotees gathered outside Vrindavan's Prem Mandir to celebrate Holi, the festival of colours. pic.twitter.com/14W0OBuk8T

— ANI (@ANI) March 14, 2025