Team India Test Stats At Kennington Oval: केनिंगटन ओवल में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें हैरान कर देने वाले आकंड़ें

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 5th Test Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला कल यानी 31 जुलाई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. चौथा टेस्ट मुकाबला ड्रा पर समाप्त हुआ था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई हुई हैं. अब सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला होगा. अगर टीम इंडिया पांचवां टेस्ट जीत जाती हैं, तो सीरीज ड्रा पर समाप्त होगा. वहीं, टीम इंडिया अगर पांचवां टेस्ट हार जाती हैं या फिर ड्रा हो जाता हैं तो टीम इंडिया सीरीज गवां देगी. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs India, London Test Pitch Report And Weather Update: लंदन में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या इंग्लैंड के गेंदबाज मचाएंगे तबाही, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे है. ऐसे में टीम इंडिया ये मुकाबला जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करना चाहेंगे. हालांकि, इंग्लैंड को हराना इतना आसान नहीं होगा. लंदन के 'केनिंग्टन ओवल' में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता है.

केनिंगटन ओवल में एक बार फिर यहां शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा. सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही यह टीम इंडिया को आगामी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. हालांकि यह इतना आसान नहीं रहने वाला है. इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. ऐसे में उन्हें जीत के लिए पूरा जोर लगाना होगा.

इस मैदान पर टीम इंडिया का प्रदर्शन

टीम इंडिया ने ओवल में 15 टेस्ट खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को महज दो टेस्ट मैच में जीत मिली हैं और छह में शिकस्त का सामना किया है. इस बीच सात मैच ड्रॉ भी रहे हैं. टीम इंडिया ने यहां 1971 और 2021 में अजीत वाडेकर और विराट कोहली के नेतृत्व में जीत हासिल की थी. इस मैदान पर इंग्लैंड ने कुल 106 टेस्ट खेले हैं.

इंग्लैंड की टीम ने 45 टेस्ट जीते हैं और 24 मैच हारे हैं, जबकि 37 मैच ड्रॉ रहे हैं. पिछली बार इस मैदान पर टीम इंडिया ने आखिरी टेस्ट साल 2021 को खेला था. जब टीम इंडिया ने विराट कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड को 157 रनों से हराया था. रोहित शर्मा ने दूसरी पारी के दौरान 127 रन ठोके थे. रोहित शर्मा को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

राहुल द्रविड़ के नाम सबसे ज्यादा शतक

इस मैदान पर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. इस मैदान पर राहुल द्रविड़ के नाम दो शतक दर्ज है. राहुल द्रविड़ का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 217 है. वहीं सुनील गावस्कर ने 1979 में यहां 221 रनों की पारी खेली थी. जो इस मैदान पर किसी भी भारतीय का एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह.

पांचवें टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप (कप्तान), जो रूट, हैरी ब्रूक, जैकब बेथल, जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, जेमी ओवरटन और जोश टंग.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.