Model Maria Kovalchuk Found on Dubai Roadside: दुबई में लापता हुई यूक्रेनी OnlyFans मॉडल मारिया कोवालचुक सड़क किनारे मिली, टूट चुकी है रीढ़ की हड्डी

Model Maria Kovalchuk Found on Dubai Roadside: यूक्रेनी मॉडल और OnlyFans क्रिएटर मारिया कोवालचुक का मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है. 20 वर्षीय मारिया, जो 9 मार्च 2025 को एक पार्टी के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थीं, उन्हें दुबई की एक सड़क के किनारे गंभीर हालत में पाया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारिया की रीढ़ की हड्डी, हाथ और पैर टूट चुके हैं, और वह बोलने में भी असमर्थ हैं.

मारिया कोवालचुक ने 9 मार्च को अपनी दोस्त को बताया था कि उन्हें एक होटल पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां उनकी मुलाकात खुद को मॉडलिंग एजेंसी के प्रतिनिधि बताने वाले दो व्यक्तियों से हुई. इसके बाद उन्होंने अपनी मां को बताया कि वह उनके साथ रुकने जा रही हैं, लेकिन इसके बाद वह अचानक लापता हो गईं. उनके परिवार की चिंता तब और बढ़ गई जब 11 मार्च को उन्हें थाईलैंड के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन वह एयरपोर्ट नहीं पहुंचीं. जब मारिया ने फोन कॉल्स और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया, तो परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

OnlyFans model’s Dubai horror: Broken & dumped after twisted s*x party

Ukrainian Maria Kovalchuk was missing for days after attending a suspected "Porta Potty" party, was found injured on a roadside, & feared to have been enslaved & abused by sheiks before multiple surgeries. pic.twitter.com/KyHDHY4Wdp

— RT (@RT_com) March 21, 2025