OnlyFans Model Death: बिल्डिंग से गिरकर पोर्नस्टार Anna Beatriz Pereira Alves की मौत! 'Threesome' के दौरान हुआ हादसा

OnlyFans Model Anna Beatriz Pereira Alves Death: ब्राजील की मशहूर OnlyFans मॉडल अन्ना बीट्रिज परेरा एल्वेस, जिन्हें अन्ना पॉली के नाम से भी जाना जाता था, की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 23 वर्षीय अन्ना होटल के कमरे से गिर गईं, जबकि कथित तौर पर वह एक "थ्रीसम" वीडियो शूट कर रही थीं.

यह दर्दनाक घटना नोवा इगुआसू के एक अपार्टहोटल में हुई, जो रियो डी जेनेरियो से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ वहां के स्टाफ से पूछताछ कर रही है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, अन्ना ने अपने होटल के कमरे में दो पुरुषों को आमंत्रित किया था, ताकि वे वयस्क सामग्री (X-rated वीडियो) शूट कर सकें. हालांकि, जब पुलिस ने इन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की, तो उनके बयानों में विरोधाभास पाया गया. इसके बावजूद, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

A Brazilian porn star, Anna Beatriz Pereira Alves, popularly known as Anna Polly, is dead. pic.twitter.com/FUp74mkxzR

— Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) January 30, 2025