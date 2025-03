Betting Apps को बढ़ावा देने के आरोप में राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज समेत 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज (Photo Credits: Facebook)

Case Filed Against Rana Daggubati, Prakash Raj and Others: कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने के आरोप में साउथ एक्टर राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati), प्रकाश राज (Prakash Raj), मांचू लक्ष्मी (Manchu Lakshmi) और निधि अग्रवाल (Nidhhi Agerwal) सहित कई अन्य मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, साइबराबाद में मियापुर पुलिस ने 32 वर्षीय व्यवसायी फणींद्र सरमा (Phanindra Sarma) की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया, जिन्होंने उन पर जुआ प्लेटफार्मों का समर्थन करके जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था.

सूत्रों के मुताबिक, शिकायत में कुल 25 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें अभिनेत्री प्रणिता (Pranitha) और निधि अग्रवाल (Nidhhi Agerwal) के साथ-साथ प्रभावशाली कलाकार अनन्या (Ananya), श्रीमुखी (Sreemukhi), सिरी हनुमंथु (Siri Hanumanthu), श्यामला (Shyamala), वर्षिनी (Varshini), शोभा (Shobha), नेहा (Neha), पांडु (Pandu), पद्मावती (Padmavathi), इमरान खान (Imran Khan), विष्णु प्रिया (Vishnu Priya), हर्ष साई (Harsha Sai), सनी यादव (Sunny Yadav), टेस्टी तेजा (Tasty Teja) और रितु (Ritu) शामिल हैं. याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके प्रचार ने युवा दर्शकों को प्रभावित किया और उपयोगकर्ताओं के बीच वित्तीय संकट पैदा किया.

तेलंगाना पुलिस ने व्यापक कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजी ऐप के प्रचार में शामिल मशहूर हस्तियों को सक्रिय रूप से निशाना बनाया है. हाल ही में, धारा 318(4) बीएनएस, 3, 3(ए), 4 टीएसजीए और 66डी आईटीए एक्ट-2008 के तहत टीवी एंकर, यूट्यूबर और सोशल मीडिया प्रभावितों सहित 11 मशहूर हस्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए. जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें विष्णुप्रिया (Vishnupriya), एंकर श्यामला (Anchor Syamala), टेस्टी तेजा (Tasty Teja) और इमरान खान (परेशान बॉयज) शामिल हैं. यह भी पढ़ें: Orry Booked by Jammu and Kashmir Police: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑरी पर वैष्णो देवी में शराब पीने का आरोप, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

बढ़ती जांच के बीच, सुरेखा वाणी, सुप्रिता, रितु चौधरी और गेटअप श्रीनु सहित कई तेलुगु टीवी हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, साथ ही सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने में अपनी पिछली भागीदारी को स्वीकार किया है. उन्होंने दावा किया कि वे उस समय इसके नकारात्मक परिणामों से अनजान थे. M9 न्यूज के अनुसार, तेलंगाना RTC के एमडी सज्जनार के नेतृत्व में अभियान ने इन मशहूर हस्तियों से जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया.

हालांकि, सट्टेबाजी ऐप का समर्थन करने से माफी जारी करने के लिए उनके अचानक परिवर्तन ने महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया को जन्म दिया है. अधिकारियों ने सट्टेबाजी ऐप के सेलिब्रिटी समर्थन पर नियमों को कड़ा करना जारी रखा है और भ्रामक प्रचार के दोषी पाए जाने वालों के लिए कानूनी परिणामों की चेतावनी दी है.