Supriya Sule Slams Air India: एयर इंडिया पर भड़की सुप्रिया सुले, उड़ानों में देरी पर जताई नाराजगी, मंत्री से की सख्त कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की सांसद सुप्रिया सुले ने एयर इंडिया की लगातार देरी से चल रही उड़ानों को लेकर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने एयरलाइन पर "अविराम देरी" का आरोप लगाते हुए कहा कि यात्री प्रीमियम किराया चुका रहे हैं, फिर भी उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल रही है. उन्होंने इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग की.

सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "एयर इंडिया की उड़ानें लगातार देरी से चल रही हैं - यह अस्वीकार्य है! हम प्रीमियम किराया चुकाते हैं, फिर भी उड़ानें कभी समय पर नहीं होतीं. पेशेवर, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक - सभी को इस निरंतर कुप्रबंधन का सामना करना पड़ता है. नागरिक उड्डयन मंत्री से अपील करती हूं कि वे इस पर कार्रवाई करें और एयर इंडिया को जवाबदेह ठहराएं."

I was travelling on Air India flight AI0508, which was delayed by 1 hour and 19 minutes — part of a continuous trend of delays affecting passengers. This is unacceptable.

सांसद ने बताया कि वह एयर इंडिया की फ्लाइट AI0508 में यात्रा कर रही थीं, जो 1 घंटे 19 मिनट की देरी से रवाना हुई. उन्होंने इसे एयर इंडिया की उड़ानों में लगातार हो रही देरी का हिस्सा बताया और इस पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "यह अस्वीकार्य है. माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से अनुरोध करती हूं कि वे एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों को उनकी बार-बार की देरी के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए सख्त नियम लागू करें और यात्रियों को बेहतर सेवा मानक सुनिश्चित करें."

सुप्रिया सुले की आलोचना के जवाब में एयर इंडिया ने देरी के लिए खेद जताया और इसे "नियंत्रण से बाहर परिचालन संबंधी मुद्दों" का परिणाम बताया.

Dear Ma'am, we recognize that delays can be very frustrating. However, there are occasional operational issues outside of our control that can affect flight schedules. Your flight to Mumbai this evening was delayed by one hour due to such an issue. We appreciate your…

