VIDEO: अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश, 242 लोग थे सवार, गृह मंत्री अमित शाह ने CM से की बात

गुजरात के अहमदाबाद से एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि वहां एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया है. यह विमान लंदन जा रहा था और इसमें क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे.

उड़ान भरते ही हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट से विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हुआ. प्लेन शहर के मेघानीनगर इलाके के पास गिरा, जो एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर दूर है. क्रैश होते ही विमान में आग लग गई और घटनास्थल से काले धुएं का एक बड़ा गुबार आसमान में उठता हुआ देखा गया. अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इस घटना की पुष्टि की है.

Union Home Minister Amit Shah has spoken to the Gujarat Chief Minister, Home Minister and the Police Commissioner regarding the plane crash. He also assured to provide Central government assistance. pic.twitter.com/59RJuBUCDj

— ANI (@ANI) June 12, 2025