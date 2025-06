अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी पल-पल की जानकारी सामने आ रही है. पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को लेकर बड़ी खबर आई है और यात्रियों की संख्या भी साफ हो रही है.पूर्व CM रूपाणी की सीट हुई कन्फर्म

खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी क्रैश हुए विमान में सीट नंबर 2D पर सवार थे. इस बीच, गांधीनगर में उनके आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है. गुजरात के पूर्व मंत्री भूपेंद्रसिंह चूड़ासमा भी उनके आवास पर पहुंचे हैं.विमान में 169 भारतीय यात्री थे सवार

आधिकारिक सूत्रों से यात्रियों के बारे में भी जानकारी मिली है. विमान में कुल 169 भारतीय नागरिक यात्रा कर रहे थे. इससे पहले आई रिपोर्ट्स में 52 ब्रिटिश नागरिकों के होने का भी दावा किया गया था.CM भूपेंद्र पटेल ने दुख जताया

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने इसे एक बेहद दर्दनाक घटना बताया है.

Gandhinagar, Gujarat: Visuals from outside the residence of former Gujarat CM Vijay Rupani.



Former Minister Bhupendrasinh Chudasama arrives at the residence of former Gujarat CM Vijay Rupani pic.twitter.com/0xVKGxlj0X— IANS (@ians_india) June 12, 2025