मशहूर सॉन्गराइटर Brett James की प्लेन क्रैश में मौत, Grammy Award Winner की मौत से इंडस्ट्री में शोक; अमेरिका के Franklin में हुआ हादसा

Song Writer Brett James Dies in Plane Crash: हैसंयुक्त राज्य अमेरिका (America) से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां मशहूर ग्रैमी पुरस्कार विजेता (Grammy Winner Death) गीतकार ब्रेट जेम्स का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया. यह दुर्घटना उत्तरी कैरोलिना के फ्रैंकलिन (Franklin of North Carolina Plane Crash) में हुई, जहां उनका निजी सिरस SR22T विमान एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में तीन लोग सवार थे, और तीनों की मृत्यु की पुष्टि हो गई है. 57 वर्षीय ब्रेट जेम्स ने अपने पूरे करियर में हॉलीवुड और संगीत उद्योग के कई प्रमुख सितारों के साथ काम किया.

उन्होंने कैरी Underwood, Rascal Flatts और Bon Jovi जैसे सितारों के लिए गीत लिखे. 2007 में, उन्हें कैरी अंडरवुड के प्रसिद्ध गीत 'जीसस टेक द व्हील (Jesus Take The Wheel)' के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला.

स्कूल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान

विमान ने नैशविले से दोपहर 12:41 बजे CST पर उड़ान भरी और लगभग 3 बजे फ्रैंकलिन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. सौभाग्य से, इओटला वैली एलीमेंट्री (Iotla Valley Elementary) स्कूल के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके कर्मचारी और छात्र पूरी तरह सुरक्षित रहे.

मामले की जांच में जुटा FAA व NTSB

संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद ही असली कारण का पता चलेगा. ब्रेट जेम्स के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और उनके प्रशंसक सोशल मीडिया पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.