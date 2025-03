How To Play IPL 2025 Google Doodle Mini Cup: जानिए कैसे खेलें इंडियन प्रीमियर लीग गूगल डूडल मिनी कप; ऐसे करें अपनी फेवेरेट टीम को सपोर्ट

आईपीएल 2025 गूगल डूडल मिनी कप (Photo Credit: @Google)

How To Play IPL 2025 Google Doodle Mini Cup To Support Your Favourite Team: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) एक वैश्विक खेल आयोजन बन चुका है, जिसकी दुनिया भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कई टेक कंपनियों ने इस पर ध्यान दिया है, जिसमें गूगल भी शामिल है. गूगल ने आईपीएल 2025 के शुभारंभ का जश्न मनाने के लिए अपने होम पेज पर क्रिकेट-थीम वाला गूगल डूडल साझा किया है. सर्च इंजन दिग्गज गूगल अक्सर इंटरैक्टिव तरीकों से नए दर्शकों को आकर्षित करता है, जिसमें गूगल डूडल से जुड़े मिनी-गेम भी शामिल होते हैं, जैसा कि हर ओलंपिक्स में देखा जाता है. यह भी पढ़ें: आज से शुरू हो रहा इंडियन प्रीमीयर लीग का 18वां सीजन, जानिए टीम-वाइज मैच टाइमिंग और वेन्यू समेत पूरा शेड्यूल

गूगल ने एक बार फिर अपनी तकनीकी क्षमता को उजागर करते हुए ‘मिनी कप’ नामक एक मिनी-गेम लॉन्च किया है, जो आईपीएल 2025 पर आधारित है. यह उपयोगकर्ताओं को लाइव स्कोर के साथ गेम का आनंद लेने की सुविधा देता है. जो फैंस यह जानना चाहते हैं कि आईपीएल 2025 गूगल डूडल मिनी गेम कैसे खेला जाए, वे नीचे देख सकते हैं.

आईपीएल 2025 गूगल डूडल मिनी कप कैसे खेलें? आईपीएल 2025 गूगल डूडल मिनी कप

सबसे पहले, उपयोगकर्ता केवल अपने मोबाइल या टैबलेट पर ही आईपीएल 2025 गूगल डूडल मिनी कप गेम खेल सकते हैं, क्योंकि इसे डेस्कटॉप पर खेलने का कोई विकल्प नहीं है. यह एक फ्लैश-बेस्ड गेम है, जिसमें उपयोगकर्ता अपनी पसंदीदा फ्रेंचाइजी को चुन सकते हैं और फिर एक मैच खेल सकते हैं. इसमें टच-स्क्रीन के जरिए इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट किया जाता है.

समय पर सही टच करने से चौका या छक्का लग सकता है, जबकि गलत टाइमिंग से सिंगल या डबल रन मिलते हैं, और मिस करने पर विकेट गिर सकता है. अंत में, उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए रन को फ्रेंचाइजी के रियल-टाइम स्कोर में जोड़ा जाता है, जहां अन्य फैंस भी मिनी कप खेल रहे होंगे ताकि उनकी पसंदीदा टीम आईपीएल 2025 गूगल डूडल मिनी कप का खिताब जीत सके.