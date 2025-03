Salman Khan के असिस्टेंट ने Saurabh Shukla से कहा - डरकर एक्ट करो, जानिए क्या था भाईजान रिएक्शन!

Saurabh Shukla Shares Behind-the-Scenes Story from Kick: बॉलीवुड अभिनेता सौरभ शुक्ला, जो जॉली एलएलबी, नायक और पीके जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं, हाल ही में सलमान खान की फिल्म किक से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि फिल्म के सेट पर सलमान खान के एक असिस्टेंट ने उनसे उनके सीन का रिएक्शन बदलने के लिए कहा था.

डिजिटल कमेंट्री चैनल से बातचीत के दौरान सौरभ शुक्ला ने बताया, "किक में एक सीन था, जहां सलमान का किरदार पहली बार मेरे सामने आ रहा था और मेरा इंटरव्यू ले रहा था. मैंने इस पर हैरान होने वाला रिएक्शन दिया. लेकिन सीन खत्म होने के बाद सलमान के असिस्टेंट मेरे पास आए और बोले कि मुझे डरने वाला रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि वो हीरो हैं."

इसके बाद सौरभ शुक्ला ने बताया कि जब यह बात सलमान खान को पता चली, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहा कि वह दोबारा उनसे इस तरह बात न करें. सलमान ने साफ कहा कि सीन में उनका रिएक्शन बिल्कुल सही था और इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं थी.

