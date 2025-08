'I Only Believe in Miyan Bhai' भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का पांचवां और आखिरी टेस्ट मैच भारतीय टीम ने 6 रन से जीत लिया, और इसी ऐतिहासिक जीत के बाद ध्रुव जुरेल और मोहम्मद सिराज के बीच का एक मजेदार पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मैच के बाद ध्रुव जुरेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह और सिराज कैमरे के सामने मजाक करते नजर आए. जुरेल ने कहा, “I only believe…” और जैसे ही सिराज ने “Myself” कहने की कोशिश की, जुरेल ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, “Miyan Bhai”, जिस पर दोनों हंस पड़े. यह पल फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है. गौरतलब है कि इससे पहले T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के बाद सिराज ने बुमराह को लेकर कहा था, “I only believe in Jassi Bhai”, जो खूब वायरल हुआ था. इस टेस्ट मैच में सिराज ने दूसरी पारी में पांच विकेट झटके और भारत को रोमांचक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

देखें धुव जुरेल का वीडियो

View this post on Instagram A post shared by J U R E L (@dhruvjurel)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)