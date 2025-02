दक्षिण कोरिया ने चीनी AI प्लेटफार्म DeepSeek के डाउनलोड पर लगाई रोक, जानें इसकी वजह

दक्षिण कोरिया की डेटा सुरक्षा प्राधिकरण ने चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म DeepSeek के नए डाउनलोड पर देश में रोक लगाने की घोषणा की है. यह निर्णय उस समय लिया गया जब DeepSeek ने स्वीकार किया कि उसने दक्षिण कोरिया के कुछ कठोर डेटा सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया है. पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन कमीशन (PIPC) ने यह स्पष्ट किया है कि ऐप की सेवा तब तक निलंबित रहेगी जब तक DeepSeek आवश्यक सुधार नहीं करता ताकि यह देश के गोपनीयता कानूनों के अनुरूप हो सके.

यह निलंबन शनिवार से प्रभावी हुआ और इसका उद्देश्य नए इंस्टॉलेशंस को रोकना था, हालांकि मौजूदा उपयोगकर्ता वेब सेवा का उपयोग करना जारी रख सकते हैं. यह कार्रवाई विभिन्न दक्षिण कोरियाई सरकारी विभागों द्वारा DeepSeek पर डेटा गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों का हिस्सा है. इस मुद्दे पर चीनी स्टार्टअप ने दक्षिण कोरिया में कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, जो स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने की इच्छा जताते हुए इन चिंताओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे.

JUST IN: South Korean authority says new downloads of Chinese artificial intelligence platform DeepSeek have been suspended in the country

