Ejaculation Crime and Penalty: बच्चा पैदा करने का इरादा नहीं फिर भी, स्पर्म स्खलित किया तो 8 लाख रुपये का लगेगा जुर्माना, US में पुरुषों के खिला नया कानून

अमेरिका: ओहायो और मिसिसिपी में एक नया विधेयक चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसमें पुरुषों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है. इस प्रस्तावित कानून के तहत, यदि कोई पुरुष प्रजनन की मंशा के बिना वीर्य स्खलन करता है, तो उसे 10,000 डॉलर तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

इस विधेयक को "Conception Begins at Erection Act" नाम दिया गया है, जिसे ओहायो राज्य की प्रतिनिधि अनिता सोमानी और ट्रिस्टन रेडर ने तैयार किया है. इसका उद्देश्य प्रजनन अधिकारों को लेकर चल रही बहस को एक नई दिशा देना और पुरुषों पर भी वही नियम लागू करने की मांग करना है, जो महिलाओं पर लगाए जा रहे हैं.

ओहायो की डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि अनिता सोमानी ने कहा, "यदि अवांछित गर्भधारण के लिए महिलाओं को दोषी ठहराया जा सकता है, तो पुरुषों को क्यों नहीं? गर्भधारण एकतरफा प्रक्रिया नहीं होती."

गौरतलब है कि अमेरिका के 10 से अधिक राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, चाहे वह बलात्कार जैसी घटनाओं का नतीजा ही क्यों न हो. रो बनाम वेड (Roe vs. Wade) फैसले को पलटने के बाद, कम से कम तीन महिलाओं को गर्भपात कराने के कारण जेल भी भेजा जा चुका है.

इस कानून को व्यंग्यात्मक रूप में लाया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि यदि सरकार महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को नियंत्रित कर सकती है, तो पुरुषों पर भी वही नियम लागू क्यों नहीं किए जा सकते?

Ohio and Mississippi bill aims to make ejaculating without intent to conceive a felony — costing over $10K https://t.co/HHjZlBfRzH pic.twitter.com/BJfR4RN6U0

— New York Post (@nypost) February 13, 2025