Myanmar, Thailand Earthquake: म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटकों ने बैंकॉक में एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत को ढहा दिया. इसके बाद 6.4 तीव्रता के आफ्टरशॉक ने स्थिति को और भयावह बना दिया. भूकंप के प्रभाव से थाईलैंड समेत कई पड़ोसी देशों में भी तेज झटके महसूस किए गए. इस हादसे के दौरान 43 लोग इमारत के मलबे में फंस गए, जिनमें से कई लोगों की जान बचाने के प्रयास जारी हैं.

सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें भूकंप के झटके के कारण सड़क के लैंपपोस्ट हिलते नजर आ रहे हैं और इमारत के गिरने के दृश्य भी कैद हुए हैं.

एक वीडियो में देखा गया कि जब इमारत गिर रही थी, तब सड़क पर मौजूद लोग घबराकर भागने लगे. वहीं, करीब से शूट किए गए दो वीडियो में इमारत के गिरने का पूरा दृश्य साफ-साफ दिखाई देता है.

भूकंप के झटकों से गिरी गगनचुंबी इमारत

इस हादसे का सबसे दर्दनाक वीडियो एक मजदूर का सामने आया है, जो मलबे के नीचे दबा हुआ चीख-चीखकर मदद की गुहार लगा रहा है. वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है और राहत टीमों को तेजी से बचाव कार्य में जुटने के लिए प्रेरित किया है.

मलबे में फंसे मजदूर का वीडियो आया सामने

म्यांमार में भी भारी नुकसान, पुल गिरा

इस भूकंप की तीव्रता सिर्फ बैंकॉक तक सीमित नहीं रही, बल्कि म्यांमार के Ava Bridge के गिरने की खबरें भी सामने आई हैं. इसके अलावा, एक वीडियो में भूकंप के झटकों से ऊंची इमारतों के स्विमिंग पूल से पानी छलकते हुए देखा जा सकता है.

म्यांमार में गिरा पुल

थाईलैंड में आपातकाल की घोषणा

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, यह भूकंप सुबह 11:50 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था. फिलहाल, किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है.

थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए अपनी आधिकारिक यात्रा को रोक दिया और आपातकालीन बैठक बुलाई. इसके साथ ही बैंकॉक में आपातकाल घोषित कर दिया गया.

राहत एवं बचाव कार्य जारी

रॉयटर्स के मुताबिक, म्यांमार फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि राहत और बचाव दल यंगून शहर में खोज अभियान चला रहे हैं. अभी तक किसी हताहत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है.