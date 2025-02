Vivo V50 5G Set for Launch in India: वीवो वी50 भारत में लॉन्च के लिए तैयार, कीमत और स्पेसिफिकेशन लीक! जानें इस मिड-रेंज स्मार्टफोन की खास बातें

Vivo V50 5G Set for Launch in India: चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी विवो (Vivo) अपनी X200 सीरीज़ के बाद अब भारत में एक और मिड-रेंज स्मार्टफोन Vivo V50 लॉन्च करने की तैयारी में है. पिछले साल लॉन्च हुए Vivo V40 ने अपने Zeiss-ट्यून किए गए कैमरों, शानदार डिजाइन और डिस्प्ले के साथ यूज़र्स को प्रभावित किया था. अब, Vivo V50 में भी कुछ ऐसी ही शानदार फीचर्स होने की उम्मीद है.

हालांकि, Vivo ने अभी तक अपने आगामी स्मार्टफोन के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन अफवाहों और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कई जानकारियां सामने आई हैं.

ये भी पढें: ED Action On VIVO-India: चीनी कंपनी वीवो के टॉप 3 अधिकारी गिरफ्तार, करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

Your first look at the upcoming Vivo V50 5G

- Has a Quad-curved display, like the flagship X200 Pro

- New Rose Red color inspired by Indian Weddings

- Slimmest phone in the segment with 6,000mAh battery

Other rumoured specs-

- Snapdragon 7 Gen 3

- 50MP selfie

Thoughts? pic.twitter.com/WLehWR6enN

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 29, 2025