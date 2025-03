VIDEO: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन की शादी में शामिल होने के बाद MS धोनी पत्नी के साथ घर के लिए हुए रवाना

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत की शादी बुधवार को देहरादून के मसूरी में शादी थी. इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे. शादी के बाद धोनी और उनकी पत्नी साक्षी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे अपने घर रांची के लिए रवाना होंगे.

देहरादून के मसूरी में हुई शादी

ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत की शादी देहरादून के मसूरी में हुई. शादी समारोह में महेन्द्र सिंह धोनी, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली समेत भारतीय क्रिकेट के कई बड़े नाम शामिल हुए थे.इस शादी में खिलाड़ियों ने जमकर डांस भी किया. यह भी पढ़े: Rishabh Pant’s Sister’s Wedding: ऋषभ पंत की बहन की शादी में फिर साथ नजर आए एमएस धोनी और गौतम गंभीर, देखें वायरल तस्वीरें

#WATCH | Uttarakhand | Former Indian skipper Mahendra Singh Dhoni arrives at Jolly Grant Airport in Dehradun

The former Indian captain was in Dehradun to attend Indian cricketer Rishabh Pant's sister's wedding. pic.twitter.com/CacYmrALZK

— ANI (@ANI) March 13, 2025