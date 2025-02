Matthew Breetzke Record: मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने किया कमाल, बनाया ये अनोखा रिकॉर्ड

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025: मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने सोमवार, 10 फरवरी को पाकिस्तान ट्राई-सीरीज़ 2025 में NZ बनाम SA ODI मैच के दौरान 150 रन बनाकर इतिहास रच दिया. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेम्बा बावुमा के साथ पारी की शुरुआत की और बेहतरीन बल्लेबाजी की, अपने वनडे डेब्यू पर शतक बनाने के साथ ही ऐसा करने वाले चौथे दक्षिण अफ़्रीकी बन गए. हालाँकि, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोका और स्कोरिंग की गति को तेज़ किया, कुछ बड़े शॉट लगाए और 148 गेंदों पर 150 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 11 चौके और पाँच छक्के शामिल थे. यह वनडे डेब्यू पर किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है और उन्होंने डेसमंड हेन्स को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1978 में 148* रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था.

Matthew Breetzke!! 🌟🔥👏 First ever player to score 150+ on ODI debut.