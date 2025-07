Zimbabwe T20I Tri-Series 2025 Full Schedule: जिम्बाब्वे टी20I ट्राई सीरीज़ में साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड से होगा रोमांचक भिड़ंत; जानिए शेड्यूल, स्क्वाड, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe T20I Tri-Series 2025 Live Streaming: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच बढ़ाने के लिए तैयार है, जहां 14 जुलाई से 26 जुलाई 2025 तक हरारे स्पोर्ट्स क्लब में T20I ट्राई नेशन सीरीज़ का आयोजन किया जाएगा. इस सीरीज़ में मेज़बान जिम्बाब्वे के अलावा दो दिग्गज टीमें साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम हिस्सा ले रही हैं. तीनों टीमों के बीच डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मुकाबले होंगे, जहां हर टीम एक-दूसरे से दो बार भिड़ेगी और अंक तालिका में टॉप दो टीमें 26 जुलाई को फाइनल खेलेंगी. टूर्नामेंट की शुरुआत 14 जुलाई को जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच पहले मुकाबले से होगी, इसके बाद 16 जुलाई को न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका आमने-सामने होंगे. हर मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा. आज भी रहस्य बनी हुई हैं इन 5 क्रिकेटर्स जिनकी मौतें; जानिए रहस्यमयी परिस्थितियों में दुनिया को अलविदा कहने वाले खिलाड़ियों की कहानी

टीम अपडेट्स की बात करें तो, न्यूज़ीलैंड टीम में चोटिल फिन एलन की जगह अनुभवी बल्लेबाज़ डेवोन कॉनवे की वापसी हुई है. उनके अलावा मिच हाय, जिमी नीशम और टिम रॉबिन्सन को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है. साउथ अफ्रीका की कमान रासी वान डर डुसेन संभालेंगे और उनके साथ नए चेहरे जैसे कॉर्बिन बॉश, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस और सेनुरन मुथुसामी को भी मौका मिला है. जिम्बाब्वे टीम की कप्तानी अनुभवी सिकंदर रज़ा के हाथों में है, जबकि घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तफाद्जवा त्सिगा को पहली बार टी20I टीम में शामिल किया गया है.

जिम्बाब्वे टी20I ट्राई सीरीज़ 2025: फुल शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

तारीख मुकाबला समय (IST) वेन्यू 14 जुलाई जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका 4:30 PM हरारे 16 जुलाई न्यूज़ीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका 4:30 PM हरारे 18 जुलाई जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड 4:30 PM हरारे 20 जुलाई जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका 4:30 PM हरारे 22 जुलाई न्यूज़ीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका 4:30 PM हरारे 24 जुलाई जिम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड 4:30 PM हरारे 26 जुलाई फाइनल 4:30 PM हरारे

जिम्बाब्वे टी20I ट्राई सीरीज़ 2025 लाइव स्ट्रीमिंग और टेलिकास्ट डिटेल्स

जिम्बाब्वे टी20I ट्राई सीरीज़ 2025 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है, और अब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग व टेलिकास्ट की पूरी जानकारी भी सामने आ चुकी है. भारत में इस बहुप्रतीक्षित सीरीज़ का सीधा प्रसारण टीवी पर उपलब्ध नहीं होगा. लेकिन FanCode ऐप और वेबसाइट पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा. वहीं पाकिस्तान के दर्शक PTV Sports, Geo Super, Tamasha और Myco के माध्यम से मुकाबलों का आनंद ले सकेंगे.

बांग्लादेश में T Sports और Tapmad, न्यूज़ीलैंड में Three Now, जबकि अफ्रीका में Super Sport पर मैचों का सीधा प्रसारण होगा. श्रीलंका के फैंस The Papare प्लेटफॉर्म के ज़रिए सीरीज़ देख सकते हैं. इसके अलावा दुनिया भर के दर्शक ICC TV पर मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठा सकते हैं.

न्यूज़ीलैंड टीम स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जैकब डफी, ज़क फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, विल ओ’रूर्क, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी

अतिरिक्त खिलाड़ी: मिच हाय, जिमी नीशम, टिम रॉबिन्सन

साउथ अफ्रीका टीम स्क्वाड: रासी वान डर डुसेन (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डिवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, जेराल्ड कोएट्ज़ी, रीज़ा हेंड्रिक्स, रुबिन हर्मन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना माफाका, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एन्गीदी, न्काबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, एंडिले सिमेलेन

जिम्बाब्वे टीम स्क्वाड: सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ट्रेवर ग्वांडु, क्लाइव मांडांडे, वेस्ली मधेवेरे, टिनोटेंडा मापोसा, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, विंसेंट मसेकेसा, टोनी मुनयोंगा, तशिंगा म्यूसकीवा, ब्लेसिंग मुज़रबानी, डायन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, तफाद्जवा त्सिगा

यह सीरीज़ टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के लिहाज़ से भी बेहद अहम मानी जा रही है. तीनों टीमों के पास अपने नए और अनुभवी खिलाड़ियों को आजमाने का सुनहरा मौका होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम फाइनल में बाज़ी मारती है और कौन ट्राई सीरीज़ की चैंपियन बनती है.