West Indies vs Australia, 1st Test Match 2025 Key Players To Watch Out: ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच आज से खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Key Players To Watch: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र का पहला टेस्ट मैच आज यानी 25 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बारबाडोस (Bridgetown) के केन्सिंग्टन ओवल मैदान (Kensington Oval) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज से दोनों ही टीमें अपने नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के चौथे सीजन का आगाज करेंगी. ऑस्ट्रेलिया की टीम को टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के रूप में लगा है. चोट की वजह से स्मिथ सीरीज के पहले टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इस सीरीज में वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेस (Roston Chase) के हाथों में होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे है. यह भी पढ़ें: West Indies vs Australia, 1st Test Match Winner Prediction: ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी वेस्टइंडीज, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

इस टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम नए कप्तान रोस्टन चेस के नेतृत्व में उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद अपनी फॉर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी. खराब फॉर्म में चल रहे मार्नस लाबुशेन को भी इस दौरे से बाहर कर दिया गया हैं. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान शानदार शुरुआत करने वाले सैम कोंस्टास लाबुशेन की जगह लेंगे, जबकि जोश इंगलिस चोटिल स्टीव स्मिथ की जगह नजर आएंगे. टेस्ट क्रिकेट में इन दोनों टीमों की टक्कर हमेशा खास रही है.

वेस्ट इंडीज़ के लिए यह मैच बेहद खास होगा क्योंकि लंबे समय तक टेस्ट कप्तान रहे क्रेग ब्रैथवेट के बाद अब रोस्टन चेस को टीम की कमान सौंपी गई है. वेस्ट इंडीज़ की टीम हाल के वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में संघर्ष कर रही है और 2023 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद कोई भी सीरीज़ नहीं जीत सकी है. घरेलू मैदान पर नई कप्तानी और जोश के साथ कैरेबियाई टीम एक नई शुरुआत की तलाश में होगी.

वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम मौजूदा समय में टेस्ट क्रिकेट की नंबर-1 रैंक टीम है. हालांकि वे हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद पैट कमिंस की अगुवाई में टीम लगातार तीन टेस्ट सीरीज़ जीत चुकी है. ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में दबदबे के साथ उतरना चाहेगा और एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट में अपनी बादशाहत साबित करना चाहेगा.

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI vs AUS Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल120 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. की टीम ने 62 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, वेस्टइंडीज को महज 33 मैच में जीत मिली हैं. वहीं, 25 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

क्रैग ब्रैथवेट: वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रैग ब्रैथवेट ने हाल के मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया है. क्रैग ब्रैथवेट ने पिछले 8 मैचों में 48.71 की औसत और 93.93 की स्ट्राइक रेट के साथ 341 रन बनाए हैं.

शाई होप: वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शाई होप ने पिछले 7 मैचों में 243 रन बनाए हैं. इस दौरान शाई होप की औसत 48.6 और स्ट्राइक रेट 91.01 रही है. शाई होप की आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी स्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित होती है.

अल्ज़ारी जोसेफ: गेंदबाजी में अल्ज़ारी जोसेफ ने अपनी सटीकता से सभी को प्रभावित किया है. अल्ज़ारी जोसेफ ने पिछले 4 मैचों में 6 विकेट चटकाए हैं, और अल्ज़ारी जोसेफ की इकॉनमी मात्र 4.04 रही है.

ट्रैविस हेड: ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज ट्रैविस हेड के पास लॉर्ड्स की पिच पर खेलने का अच्छा अनुभव है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजों पर दबाव डालने की क्षमता उन्हें मैच का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है. ट्रेविस हेड अगर जल्दी रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया की पारी को एक मजबूत शुरुआत दे सकते हैं और मैच का रुख बदल सकते हैं.

उस्मान ख्वाजा: उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं और उनकी तकनीक उन्हें किसी भी पिच पर खेलने में सक्षम बनाती है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उस्मान ख्वाजा की भूमिका अहम हो सकती है. अगर वे लंबी पारी खेलते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं. उस्मान ख्वाजा की बल्लेबाजी से ही ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में पारी को संतुलित करने का अवसर मिलेगा.

मिशेल स्टार्क: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को वेस्टइंडीज की पिच पर गेंदबाजी करने का खास अनुभव है. उनकी लाइन और लेंथ पर पूरी तरह से नियंत्रण उन्हें एक प्रभावशाली गेंदबाज बनाता है. वेस्टइंडीज में जहां स्पिनरों का दबदबा हो सकता है, वहीं तेज गेंदबाज भी कभी-कभी फायदा उठा सकते हैं. अगर मिशेल स्टार्क जल्दी विकेट निकालते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

वेस्टइंडीज: क्रैग ब्रैथवेट, मिकाइल लुइस, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप, रोस्टन चेज़ (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेटकीपर), जोमेल वारिकन, अल्ज़ारी जोसेफ, जेडन सील्स, शमर जोसेफ.

ऑस्ट्रेलिया: उस्मान ख्वाजा, सैम कोनस्टास, कैमरून ग्रीन, जोश इंगलिस, ट्रैविस हेड, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.