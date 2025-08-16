Trent Rockets vs Southern Brave, 15th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: आज ट्रेंट रॉकेट्स बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

द हंड्रेड 2025(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Trent Rockets Women vs Southern Brave Women, 15th Match The Hundred Mens Competition 2025 Live Streaming: द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 15वां मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉटिंघम (Nottingham) के ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge) में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में ट्रेंट रॉकेट्स की अगुवाई डेविड विली (David Willey) कर रहीं हैं. जबकि, साउथर्न ब्रेव की कमान जेम्स विंस (James Vince) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

इस सीजन में ट्रेंट रॉकेट्स ने तीन मैचों में से दो में जीत हासिल की है और साउथर्न ब्रेव का भी अब तक यही हाल है, इसलिए इस मुकाबले को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. दोनों टीमें अपने पहले दो मैचों में जीत हासिल करने के बाद हार का सामना कर रही हैं. जीत की राह पर लौटने के लिए दोनों टीमों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा और पिछले प्रदर्शन को भुलाना होगा.

ट्रेंट ब्रिज की पिच रिपोर्ट

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 15वां मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में एक संतुलित पिच मिलने की उम्मीद है, जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए कुछ न कुछ होगा. इस मुकाबले में नई गेंद अहम भूमिका निभाएगी, और जो टीमें इसका बेहतर इस्तेमाल करेंगी, वे मुकाबले में बढ़त हासिल कर सकती हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (TRT vs SOB Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में ट्रेंट रॉकेट्स बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान साउथर्न ब्रेव की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. साउथर्न ब्रेव की टीम को तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं. ट्रेंट रॉकेट्स की टीम को महज दो मैच में जीत नसीब हुई हैं.आज के मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स की टीम साउथर्न ब्रेव के खिलाफ अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 15वां मुकाबला ट्रेंट रॉकेट्स बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 15वां मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ट्रेंट रॉकेट्स: ब्रायोनी स्मिथ, जोडी ग्रेवकॉक, नेट साइवर-ब्रंट, एशले गार्डनर (कप्तान), हीथर ग्राहम, एम्मा जोन्स, नताशा व्रेथ (विकेटकीपर), अलाना किंग, एलेक्सा स्टोनहाउस, किर्स्टी गॉर्डन, कैसिडी मैक्कार्थी.

साउथर्न ब्रेव: मैया बाउचियर, डेनिएल व्याट-हॉज, लौरा वोल्वार्ड्ट, सोफी डिवाइन, फ्रेया केम्प, क्लो ट्रायॉन, जॉर्जिया एडम्स (कप्तान), मैडी विलियर्स, रियाना साउथबी (विकेटकीपर), लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमैन.

नोट: ट्रेंट रॉकेट्स बनाम साउथर्न ब्रेव के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.