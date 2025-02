Sri Lanka Beat Australia, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे वनडे में श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया को 174 रनों से दी करारी शिकस्त, सीरीज में 2-0 से किया क्लीन स्वीप, वानिंदु हसरंगा और डुनिथ वेललेज ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें SL बनाम AUS मैच का स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज यानी 14 फरवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर.प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 174 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही श्रीलंका ने 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली हैं. इस सीरीज में श्रीलंका की कमान चैरिथ असलांका (Charith Asalanka) के हाथों में थीं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई स्टीव स्मिथ (Steven Smith) कर रहे थे. SL vs AUS 2nd ODI 2025 Scorecard: श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 282 रनों का लक्ष्य, कुसल मेंडिस ने जड़ा शानदार शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें SL बनाम AUS मैच का स्कोरकार्ड:

An all-round display from Sri Lanka seals a thumping ODI series sweep against Australia 🙌#SLvAUS 📝: https://t.co/ODpAos3Qz7 pic.twitter.com/eIBI15m4RA

— ICC (@ICC) February 14, 2025