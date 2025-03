South Africa vs New Zealand, 2nd Semi-Final Match Pitch Report And Weather Update: लाहौर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज करेंगे पटलवार, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 2nd Semi-Final Match: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (ICC Champions Trophy) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी पांच मार्च को दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेंबा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. जबकि, जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. South Africa vs New Zealand, 2nd Semi-Final Match Key Players To Watch Out: कल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा घमासान मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दक्षिण अफ्रीका की टीम को इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ जीत मिली थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला बारिश के कारण नहीं खेला जा सका था. न्यूजीलैंड की टीम 4 अंक के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम 5 अंक के साथ टेबल में टॉप पर रही थी.

वहीं, न्यूजीलैंड की टीम शानदार लय में है, वहीं दक्षिण अफ्रीका कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के कारण थोड़ी कमजोर दिख रही है. दोनों टीमों में जीतने वाली टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी. न्यूजीलैंड की टीम को लीग स्टेज के शुरुआती दो मुकाबले में बांग्लादेश और मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ जीत मिली थी, जबकि तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA vs NZ ODI Head To Head Record)

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला साल 1992 में खेला गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच 73 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका ने 42 मुकाबले अपने नाम किए है. जबकि, 26 मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की हैं. 5 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 1 वनडे मुकाबला खेला गया है. इस मैच को न्यूजीलैंड की टीम ने अपने नाम किया था.

पिच रिपोर्ट (Gaddafi Stadium Pitch Report)

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला लाहौर में खेला जाएगा. गद्दाफी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. इस पिच पर अच्छा उछाल है, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद मिल सकती है. इस ग्राउंड का औसत पहला पारी स्कोर 280 रन है, लेकिन टीमें 300 से अधिक का स्कोर बनाकर दबाव बना सकती हैं. मैच के शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच बल्लेबाजों के लिए और भी अनुकूल हो सकती हैं. सपाट पिच होने के कारण ज्यादा सारे रन बनने की संभावना है, इसलिए टीमों को 300 से अधिक का स्कोर बनाने की कोशिश करनी होगी.

लाहौर का मौसम (Lahore Weather Update)

मैच के दिन लाहौर में मौसम साफ रहेगा और तापमान लगभग 22°C रहेगा. मैच के दौरान बारिश की संभावना नहीं है, जिससे पूरा मैच होने की उम्मीद है. यह स्थिति बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी और उन्हें अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दक्षिण अफ्रीका: रयान रिकेल्टन, तेम्बा बावुमा (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, एडेन मार्करम, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), डेविड मिलर, वियान मुल्डर, मार्को येन्सन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी.

न्यूजीलैंड: विल यंग, ​​डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, विलियम ओ'रूर्के.