Rohit Sharma New Milestone: चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पहुंचते ही रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले पहले कप्तान बने

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (ICC Champions Trophy) 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. Team India In Champions Trophy: चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 5वीं बार पहुंची टीम इंडिया, खिताबी मुकाबले 'मेन इन ब्लू' का कुछ ऐसा रहा प्रदर्शन; यहां देखें आकंड़ें

मैच का हाल

Meet the first-ever captain, Rohit Sharma, to reach the final in all four Men's ICC tournaments! 🇮🇳🔥

This historic feat will be remembered for a long time, Hitman! 💙🏆#RohitSharma #India #ODIs #T20Is #Sportskeeda pic.twitter.com/ajVBHbuFp9

