Rohit Sharma New Record: वनडे सीरीज के दौरान ये खास रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं रोहित शर्मा, यहां देखें 'हिटमैन' के आकंड़ें

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. आगामी वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार यानी 30 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Ireland, 2nd T20I Match Key Players To Watch Out: बांग्लादेश बनाम आयरलैंड के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में करारी शिकस्त झेलने वाली टीम इंडिया अब 30 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए तैयार हैं. तीन मैचों की आगामी सीरीज में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे. इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा 20,000 रन बनाने के बेहद करीब हैं. हिटमैन वनडे सीरीज में कुछ रिकॉर्ड्स बना सकते हैं. चलिए उन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं.

20 हजार इंटरनेशनल रन वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज

रोहित शर्मा ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में अब तक 502 मैचों में 42.43 की औसत के साथ 19,902 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा 98 रन और बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे करने वाले वर्ल्ड के 4वें बल्लेबाज बन जाएंगे. भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर (34,357 रन), विराट कोहली (27,673 रन) और राहुल द्रविड़ (24,208 रन) इस लिस्ट में शामिल हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1 हजार वनडे रन पुरे कर सकते हैं रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब तक 26 वनडे मैच खेले हैं, इसकी 25 पारियों में उन्होंने 33.58 की औसत और 82.66 की स्ट्राइक रेट के साथ 806 रन बनाए हैं. इस बीच रोहित शर्मा ने तीन शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा के खिलाफ 1 हजार वनडे रन पूरे कर सकते हैं. बता दें कि अब तक पांच भारतीय बल्लेबाजों ने ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1 हजार से अधिक रन बनाए हैं.

भारत में अपने 5 हजार वनडे रन पूरे कर सकते हैं रोहित शर्मा

रोहित शर्मा का भारत में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है. रोहित शर्मा ने भारत में 94 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 93 पारियों में 57 की औसत के साथ 4,867 रन बनाए हैं. इस बीच रोहित शर्मा ने 264 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 14 शतक और 22 अर्धशतक लगाए हैं. रोहित शर्मा भारत में खेलते हुए पांच हजार वनडे रन पूरे करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज बनने के करीब हैं. रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं.

इस साल वनडे में रोहित शर्मा के आंकड़े हैं शानदार

इस साल रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में अभी तक कमाल का प्रदर्शन किया है. साल 2025 में रोहित शर्मा ने अब तक 11 वनडे मैच खेले हैं. रोहित शर्मा के बल्ले से 50.40 के औसत से 504 रन आए हैं. रोहित शर्मा अब तक दो अर्धशतक और दो शतक लगा चुके हैं और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 97.86 का रहा है. रोहित शर्मा के ही कप्तानी में इस साल टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था. लेकिन अब रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं.

कुछ ऐसा रहा है रोहित शर्मा का वनडे करियर

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था. रोहित शर्मा ने 276 मैचों की 268 पारियों में 49.22 की औसत से 11,370 रन बनाए हैं. इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से 33 शतक और 59 अर्धशतक निकले हैं. रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं. रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.