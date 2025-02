RCB Beat Delhi Capitals, 4th Match Scorecard: चौथे मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त, स्मृति मंधाना ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें DC W बनाम RCB W मैच का स्कोरकार्ड

Delhi Capitals Women vs Royal Challengers Bengaluru Women, WPL 2025 4th Match Scorecard Update: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का आगाज 14 फरवरी से शुरू हो गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम (Kotambi Stadium) में खेला गया. टूर्नामेंट के चौथे मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही आरसीबी ने इस टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली हैं. इस बार दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई मेग लैनिंग (Meg Lanning) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru, 4th Match Scorecard: चौथे मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 141 रनों पर समेटा, रेणुका ठाकुर सिंह और जॉर्जिया वेयरहैम ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें DC W बनाम RCB W मैच का स्कोरकार्ड:

Royal Challengers Bengaluru beat Delhi Capitals by eight wickets in WPL 2025!#DCvRCB | #WPL | #WPL2025 | #RCBvDC | #DCWvRCBW https://t.co/aNsTtHCq1o

