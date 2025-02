New Zealand vs South Africa, 2nd ODI Match Winner Prediction: लाहौर वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपने जीत के लय को बरकरार रखना चाहेगी न्यूजीलैंड, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

NZ vs SA (Photo: @BLACKCAPS/@ProteasMenCSA/x)

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज (Pakistan ODI Tri-Series, 2025) का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कल यानी 10 फ़रवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को 78 रनों से हराकर सीरीज में जीत के साथ आगाज किया हैं. पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह त्रिकोणीय सीरीज 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. इस सीरीज में सभी तीनों टीमें पाकिस्तान की कड़ी परिस्थितियों में अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए मैदान पर उतरेंगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की टीम की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में हैं. SA vs NZ 2nd ODI Tri-Series 2025 Mini Battle: न्यूज़ीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे ट्राई सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में इन खिलाड़ियों के बीच होगी कड़क मिनी बैटल्स, जो तय करेंगी मैच का नतीजा

इस सीरीज में अपना पहला मैच जीत चुकी न्यूजीलैंड की टीम इस मैच को जीतकर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका इस सीरीज में अपने पहले मुकाबले में सही संयोजन की तलाश में उतरेगी. पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड से केन विलियमसन और डेरिल मिचेल ने अर्धशतक लगाए, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने शानदार शतकीय पारी खेली थी. वहीं, पिछले मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए चोटिल हुए रचिन रविंद्र के बाहर होने की पूरी उम्मीद है.

दूसरी तरफ, इस ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले के लिए दक्षिण अफ्रीका ने कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया है. ऐसे में कुछ खिलाड़ी अपना वनडे डेब्यू करते हुए नजर आएंगे. अनुभवी कप्तान तेम्बा बावुमा के प्रदर्शन पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी. चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तेम्बा बावुमा वनडे में भी लय हासिल करना चाहेंगे.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs SA ODI Head To Head)

अब तक न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इंटरनेशनल में हुई भिड़ंत में दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है. अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 72 वनडे मुकाबले खेले गए है. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 42 वनडे मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को महज 25 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस बीच 5 वनडे मैच बेनतीजा रहे हैं. आखिरी 5 आपसी भिड़ंत में से दक्षिण अफ्रीका ने 3 वनडे में जीत हासिल की थी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (NZ vs SA 2nd ODI Match Winner Prediction)

बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम शानदार फॉर्म नजर आ रहीं हैं. दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर न्यूजीलैंड की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. न्यूजीलैंड के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे पहला वनडे मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

न्यूजीलैंड की जीत की संभावना: 55%

दक्षिण अफ्रीका की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, बेन सियर्स और विलियम ओरुके.

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, जूनियर डाला, वियान मुल्डर, मिहलाली मपोंगवाना, सेनुरान मुथुसामी, गिदोन पीटर्स, मीका-ईल प्रिंस, जेसन स्मिथ, लुंगी एनगिडी और काइल वेरिन.