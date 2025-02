GG W vs MI W, WPL 2025 Live Toss & Scorecard: मुंबई इंडियंस महिला टीम ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, गुजरात जायंट्स को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Gujarat Giants Women's Cricket Team vs Mumbai Indians Women's Cricket Team Match Scorecard: गुजरात जायंट्स महिला क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2025 का 5वां मुकाबला 18 फरवरी(मंगलवार) को वडोदरा(Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम(Kotambi Stadium) में खेला जा रहा हैं. मुंबई इंडियंस महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, वही, गुजरात जायंट्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक विमेंस प्रीमियर लीग में कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं, और चारों ही मैचों में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है. गुजरात जायंट्स अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है. MI-W का इस मुकाबले में मनोवैज्ञानिक दबदबा रहेगा, जबकि GG-W अपनी पहली जीत की तलाश में उतरेगी. यह भी पढ़ें: महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

मुंबई इंडियंस महिला टीम ने जीती टॉस

🚨 Toss 🚨@mipaltan win the toss and elect to field against @Giant_Cricket

