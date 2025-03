DC vs LSG, IPL 2025 Live Toss & Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, लखनऊ सुपर जायंट्स पहले करेगी बल्लेबाजी; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants: दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम(Visakhapatnam ) के डॉ जे.एस. राजशेखर रेड्डी अच-वोदका क्रिकेट स्टेडियम(Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जाएगा. दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के कंधों पर हैं. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करेगी. यह भी पढ़ें: दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स इंडियन प्रीमियर लीग में होगा कड़क मुकाबला, मैच कैपिटल्स से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी?

दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस

🚨 Toss 🚨 @DelhiCapitals won the toss and elected to field against @LucknowIPL

दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम (DC) बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम (LSG) मैच का लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम (DC): जेक फ्रेजर-मैकगर्क, फाफ डु प्लेसिस, अभिषेक पोरेल (विकेट कीपर), समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार

Axar Patel has won the toss & Delhi Capitals will bowl first in Vizag!

🚨 𝗞𝗟 𝗥𝗮𝗵𝘂𝗹 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗼𝘂𝘁 𝗶𝗻 𝗗𝗖'𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵. Here's a look at the Playing XIs! 📝#IPLonJioStar 👉 #DCvLSG | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi & JioHotstar! pic.twitter.com/ZxNH9z7vif

