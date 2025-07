जमीन पर उल्टा हो गया कछुआ तो मदद के लिए आगे आया दोस्त, कुछ इस तरह से किया सीधा (Watch Viral Video)

Viral Video: इंटनेट पर कभी-कभी ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर यूजर्स सकते में आ जाते हैं तो कभी-कभी ऐसे वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं जो कोई न कोई बड़ा संदेश दे जाते हैं. वहीं कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं जो दोस्ती और बचपन की यादों को तरोताजा कर देते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक कछुआ (Turtle) जमीन पर उल्टा पड़ा दिखाई देता है. अपने दोस्त को उल्टा देखकर दूसरा कछुआ मदद के लिए उसके पास पहुंचता है और आखिर में उसे सीधा करके ही दम लेता है. दोस्ती का जबरदस्त उदाहरण पेश करने वाला यह वीडियो लोगों के दिलों को जीत रहा है.

इस वीडियो को @Yoda4ever नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- मुसीबत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है… शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 307k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: पानी में जब एक-दूसरे के सामने आए दो कछुए, देखकर करने लगे अजीबो-गरीब हरकतें, देखें Viral Video

जमीन पर उल्टा हो गया कछुआ तो मदद के लिए आगे आया दोस्त

