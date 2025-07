Most Sixes In Test Cricket Against England: टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया हैं कोहराम, लगाए सबसे ज्यादा छक्के

ऋषभ पंत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 4th Test Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला बुधवार यानी 23 जुलाई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में खेला जाएगा. तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को 22 रनों से शिकस्त दी. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली हैं. अब चौथे टेस्ट में टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम मैनचेस्टर टेस्ट जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs England 4th Test Manchester: मैनचेस्टर में इन गेंदबाजों ने किया है ये अनोखा कारनामा, 43 साल बाद टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी. लॉर्ड्स टेस्ट में मिली हार के बाद टीम इंडिया अब हर हाल में सीरीज में बराबरी हासिल करना चाहेगी. हालांकि, इसके लिए टीम इंडिया को अपने प्रदर्शन में सुधार करना पड़ेगा.

टीम इंडिया के पास सीरीज बचाने की ये आखिरी मौका होगा, लेकिन टीम इंडिया के यह मैच जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड बेहद की खराब रहा है. हालांकि टीम इंडिया के गेंदबाजों के पास मैनचेस्टर में 43 साल बाद इतिहास रचने का सुनहरा मौका हैं.

टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की घातक गेंदबाजों के आगे छक्का लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता हैं. फिर भी कुछ भारतीय बल्लेबाजों ने इस चुनौती को मौके में बदला और इंग्लैंड के गेंदबाजों की गेंदों को बॉउंड्री के पार पहुंचाया. इन बल्लेबाजों ने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि अपने दमदार प्रहारों से कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. इनमें से 4 बल्लेबाज मौजूदा सीरीज में भी टीम का हिस्सा हैं. चलिए इन धुरंधर बल्लेबाजों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं.

ऋषभ पंत: इस लिस्ट में पहले पायदान पर टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं. ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच 2018 में खेला था. अब तक ऋषभ पंत ने 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 27 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 36 छक्के जड़ दिए हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से 139 चौके भी निकले हैं. इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत ने 46.38 की उम्दा औसत के साथ 1,206 रन बनाए हैं.

यशस्वी जायसवाल: इंग्लैंड के खिलाफ साल 2024 में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले यशस्वी जायसवाल इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 8 मैचों की 15 पारियों में 27 छक्के जड़ दिए हैं. इस दौरान यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 107 चौके भी निकले हैं. यशस्वी जायसवाल ने 67.50 की औसत से इंग्लैंड के खिलाफ 945 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल ने तीन शतक और चार अर्धशतक भी जड़े हैं.

शुभमन गिल: टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2021 में खेला था. शुभमन गिल ने 13 मैचों की 24 पारियों में 26 छक्के लगाए हैं. इस दौरान शुभमन गिल के बल्ले से 131 चौके भी निकले हैं. शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 54.50 की उम्दा औसत के साथ 1,199 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने पांच शतक और तीन अर्धशतक भी लगाए हैं.

रविंद्र जडेजा: इस मामले में चौथे पायदान पर टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं. रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 23 टेस्ट मैच खेले हैं. इसकी 39 पारियों में रविंद्र जडेजा 22 छक्के लगाए हैं. रविंद्र जडेजा के बल्ले से 141 चौके भी निकले हैं. रविंद्र जडेजा ने दो शतक के अलावा 10 अर्धशतक भी लगाए हैं. मौजूदा सीरीज में रविंद्र जडेजा लगातार चार अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.