VIDEO: कर्नाटक के मस्की में 4000 साल पुरानी सभ्यता का खुलासा, इतिहासकारों की हैरान करने वाली खोज

क्या कर्नाटक के किसी शहर में आज से लगभग 4000 साल पहले एक पूरी सभ्यता बसती थी? वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इसी ओर इशारा करते हैं. कर्नाटक के रायचूर जिले में मस्की नाम का एक कस्बा है. यह जगह पहले से ही सम्राट अशोक के एक प्रसिद्ध शिलालेख के लिए जानी जाती है. लेकिन अब यह एक और बड़ी वजह से चर्चा में है. यहाँ मल्लिकार्जुन पहाड़ी और आंजनेय स्वामी मंदिर के पास हुई एक खुदाई में रिसर्चर्स की टीम को कई ऐसी कलाकृतियाँ और औजार मिले हैं, जो करीब 4000 साल पुराने माने जा रहे हैं.

क्या कहती है यह नई खोज?

अमेरिका, कनाडा और भारत के 20 से ज़्यादा रिसर्चर्स की एक टीम मस्की में रिसर्च कर रही है. उन्हें ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ 4000 साल पहले भी इंसानी गतिविधियाँ होती थीं और एक शुरुआती लेकिन फलती-फूलती सभ्यता मौजूद थी. मिली चीज़ों के आधार पर पुरातत्वविदों का कहना है कि यहाँ 11वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच एक मानव बस्ती हुआ करती थी.

International archaeologists have uncovered 4,000 years of history beneath Fort Hill near the Ashokan edict site in Karnataka's Maski.

Recent excavations revealed tools, beads, pottery, and animal remains, highlighting the site's rich past and urgent need for preservation.… pic.twitter.com/F45KJdQ6Wr

— ಸನಾತನ (@sanatan_kannada) July 19, 2025