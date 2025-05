Bengaluru Heavy Rain: भारी बारिश से बेहाल हुआ बेंगलुरु, लोगों के घरों में घुसा पानी; देखें VIDEO

Bengaluru Heavy Rain: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की हालत बिगाड़ दी. शहर के कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई, जिसमें होरमावु क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा. बारिश के चलते कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने बताया कि होरमावु में पानी घरों के अंदर तक घुस गया, जिससे निवासियों को रातभर जागकर स्थिति से जूझना पड़ा.

स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है. लोगों का कहना है कि बारिश के हर सीजन में यही हाल होता है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता. यह भी पढ़े: Delhi Heavy Rains: दिल्ली में भारी बारिश के कारण मकान ढहने से चार लोगों की मौत, विमान परिचालन भी प्रभावित

#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Water enters houses following heavy rainfall in the city.

