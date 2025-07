MS Dhoni Visits Maa Dewri Temple: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी(Mahendra Singh Dhoni) हाल ही में अपनी पत्नी साक्षी धोनी(Sakshi Dhoni) और बेटी जीवा धोनी(Ziva Dhoni) के साथ रांची(Ranchi) स्थित प्रसिद्ध मां देवड़ी मंदिर पहुंचे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में धोनी को परिवार के साथ मंदिर में प्रवेश करते और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच नारियल फोड़ते हुए देखा गया. उन्होंने मां देवड़ी के दरबार में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, जहां टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीत पाई और अंक तालिका में सबसे नीचे रही. धोनी ने इस सीजन के बाद अपने भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया, जिससे फैन्स को उम्मीद है कि वह अगले सीजन एक बार फिर मैदान में वापसी करेंगे.

MS Dhoni and his family at Deori Maa temple 🙏❤️ pic.twitter.com/5Jb7VBXn54

— ` (@WorshipDhoni) July 19, 2025