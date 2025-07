Mankhurd Pit Bull News: मुंबई के मानखुर्द में पिटबुल मालिक ने 11 साल के बच्चे पर कुत्ते को छोड़ा, VIDEO वायरल होने पर गिरफ्तार

Mankhurd Pit Bull News: मुंबई के मानखुर्द क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिटबुल के मालिक ने अपने कुत्ते को 11 साल के बच्चे पर छोड़ दिया, जिससे बच्चा घायल हो गया. यह घटना उस वक्त हुई जब बच्चा एक पार्किंग में खड़े ऑटो-रिक्शा में खेल रहा था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कुत्ते के मालिक के शिकायत पर गिरफ्तार कर किया हैं.

घटना के बाद वीडियो में देखा गया कि कुत्ते का मालिक हंसते हुए देख रहा था, जबकि बच्चा कुत्ते से बचने की कोशिश करता है. वीडियो में दिखता है कि कुत्ता बच्चे को पीछा करते हुए काटता है. बच्चा डर के मारे चिल्लाता है, और उसकी चीखों को सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद वह कुत्ते से बचने में सफल हुआ. यह भी पढ़े: Pit Bull Dog Lucknow: मालकिन की जान लेने वाले पिटबुल कुत्ते के साथ अब क्या होगा? अधिकारी ने दिया ये जवाब

A pit bull owner in Mumbai’s Mankhurd allegedly set his dog on an 11-year-old boy.

The horrifying act was caught on video, leading to the owner's arrest. He was later released with a formal police notice.#Pitbull #DogAttack #Mumbai #MumbaiNews pic.twitter.com/3XarjUlVLu

— Mid Day (@mid_day) July 20, 2025