Asia Cup 2026 Key Bowlers To Watch Out: 2025: आगामी एशिया कप में ये गेंदबाज मचा सकते हैं तांडव, लगा देंगे विकेटों का अंबार! घातक गेंदबाजों की लिस्ट में भारतीय भी शामिल

Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Arshdeep Singh New Milestone: आगामी एशिया कप के पहले ही मुकाबले में अर्शदीप सिंह रच सकते हैं इतिहास, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज!

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. अब तक एशिया कप में सबसे ज्यादा सफलता टीम इंडिया ने हासिल की है, जिसने 8 बार यह खिताब जीता है.

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को करेगी. जहां टीम इंडिया का सामना यूएई से होगा. इस मैच में अगर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर उतरते हैं तो, उनके पास इतिहास रचने का मौका होगा. अर्शदीप सिंह महज एक विकेट लेते ही वो कारनामा कर देंगे, जो आज तक किसी और भारतीय गेंदबाज ने नहीं किया है.

आगामी एशिया कप में इस बार भी फैंस की निगाहें गेंदबाजों पर टिकी होंगी. आगामी एशिया कप में कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट चटाकर मैच का रुख ही पलट सकते है. चलिए ऐसे ही कुछ गेंदबाज पर नजर डालते हैं, जो अपनी गेंदबाजी से तो मैच पर फर्क डालेंगे ही, साथ ही टूर्नामेंट के हाइएस्ट विकेट-टेकर भी बनकर उभर सकते हैं.

2025 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं ये गेंदबाज (Asia Cup 2025 Key Bowlers To Watch)

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah): टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे बेहतरीन डेथ बॉलर माने जाते हैं. जसप्रीत बुमराह अपनी यॉर्कर और धीमी गेंद से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं. साथ ही जसप्रीत बुमराह नईं गेंद से भी स्विंग कराकर बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरने का दम रखते हैं. ऐसे में आगामी एशिया कप में जसप्रीत बुमराह कोहराम मचा सकते हैं.

वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakraborty): टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी घातक साबित हो सकते हैं. कोई भी बल्लेबाज वरुण चक्रवर्ती को आसानी से नहीं खेल सकता है. दुबई की पिच पर वरुण चक्रवर्ती का रोल बेहद अहम हो जाता है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान वरुण चक्रवर्ती ने दुबई के ही पिच पर शानदार गेंदबाजी की थी.

अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh): टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह नई गेंद से स्विंग कराकर बल्लेबाजों की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं. अर्शदीप सिंह नईं गेंद के साथ-साथ डेथ ओवर में भी शानदार गेंदबाजी करते हैं.

शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi): पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी अपनी तेज रफ्तार और खतरनाक इनस्विंग यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं. शुरुआती ओवरों में शाहीन अफरीदी विरोधी टीम को दिन में ही तारे दिखा सकते हैं.

राशिद खान (Rashid Khan): अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान की लेग स्पिन और गूगली बल्लेबाजों के लिए हमेशा सिरदर्द बनी रहती है. राशिद खान को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता है. वहीं राशिद खान को दुबई की पिच पर मदद भी मिल सकती है.

मुस्ताफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman): बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान अपने स्लोवर बॉल के लिए जाने जाते हैं. मुस्ताफिजुर रहमान ने अपनी धीमी गेंदों और ऑफ कटर पर बड़े-बड़े बल्लेबाजों को फंसाया है. एशिया कप में भी मुस्ताफिजुर रहमान यही करते हुए दिख सकते हैं.

वानिंदु हसारंगा (Wanindu Hasaranga): श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज वानिंदु हसारंगा की फिरकी में भी कई बड़े-बड़े बल्लेबाज फंसे हैं. वानिंदु हसारंगा की स्पिन गेंदबाजी को समझना बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा. हालांकि, श्रीलंका की टीम ने अभी एशिया कप के लिए अपनी टीम का एलान नहीं किया है.

